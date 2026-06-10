Синоптики рассказали о погоде на праздничные выходные в Башкирии

Всю первую половину июня над территорией Башкирии проходят каспийские циклоны. В выходные регион окажется в тыловой части очередного атмосферного фронта, а это обещает неустойчивую погоду. Дожди будут кратковременными, на северо-востоке обещают сильные, местами возможны грозы. Осадки будут чередоваться с периодами хорошей погоды. Сохраняется умеренное тепло - днём в среднем +20.

В Уфе 12 июня, в День России и День города, ожидаются кратковременные дожди.