Синоптики рассказали о погоде на праздничные выходные в Башкирии

Всю первую половину июня над территорией Башкирии проходят каспийские циклоны. В выходные регион окажется в тыловой части очередного атмосферного фронта, а это обещает неустойчивую погоду. Дожди будут кратковременными, на северо-востоке обещают сильные, местами возможны грозы. Осадки будут чередоваться с периодами хорошей погоды. Сохраняется умеренное тепло - днём в среднем +20.
В Уфе 12 июня, в День России и День города, ожидаются кратковременные дожди.
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