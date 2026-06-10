Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Башкирии

По данным Башгидромета, в среду, 10 июня, на территории Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Днём воздух прогреется до +18, +23°. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Утром на отдельных участках дорог ожидается туман — видимость может снижаться до 500 метров и менее.