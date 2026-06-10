Минтруд предложил назначать пенсии по старости автоматически

Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, согласно которому страховые пенсии по старости будут назначаться гражданам в проактивном порядке — без подачи заявления.

Нововведение касается страховых пенсий по старости, в том числе досрочных — для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью.

Согласно инициативе, решение о назначении пенсии будет принимать Социальный фонд по месту жительства гражданина за 30 дней до достижения им пенсионного возраста. Основанием станут данные, уже имеющиеся в распоряжении фонда, без истребования дополнительных заявлений от граждан.

В течение трёх рабочих дней после вынесения решения Соцфонд обязан известить будущего пенсионера о назначении выплаты, а также разъяснить возможность отказа от получения пенсии, если гражданин по каким-либо причинам захочет это сделать.

Как ранее сообщал Башинформ, сейчас в республике пенсию получают более 1,1 млн человек. Большинство (75%) выбирают зачисление на карту, остальные (25%) — доставку на дом почтой.