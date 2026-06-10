Башкирия вышла в лидеры по числу экспертов конкурса «Моя страна–моя Россия»

Завершилась заявочная кампания для экспертов конкурса «Моя страна – моя Россия». В 2026 году к экспертному сообществу выразили готовность присоединиться 3383 специалиста со всей страны — на 267 человек больше, чем годом ранее. Среди них 74 представителя Башкортостана. По этому показателю республика вошла в десятку лучших регионов России, сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Именно эксперты определят лучшие инициативы участников, направленные на развитие регионов, сохранение традиционных ценностей и повышение качества жизни граждан. В новом сезоне к экспертному корпусу присоединились представители образования, науки, органов власти, бизнеса и некоммерческого сектора.

Особый интерес экспертов традиционно вызывают направления, связанные с развитием образования, малых городов и сельских территорий. Наибольшее число заявок поступило на номинацию «Моя педагогическая инициатива».

Каждый проект участников будет рассмотрен не менее чем тремя независимыми экспертами. Для обеспечения объективности специалисты не могут оценивать проекты из своего региона.

Справка

Конкурс «Моя страна — моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов. Участие в нём доступно для жителей всех регионов России. Уже более двадцати лет конкурс объединяет авторов социально значимых инициатив со всей страны.