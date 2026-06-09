В Башкирии сохранится неустойчивая погода с осадками и грозами

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток на территории республики сохранится неустойчивая погода с осадками и грозами.
Сегодня, 9 июня, днём местами по республике пройдут кратковременные дожди, возможен град. Ветер северо-восточный, при грозе порывистый. Температура воздуха днём составит +20, +25°.
10 и 11 июня характер погоды существенно не изменится: кратковременные дожди и грозы прогнозируются днём по всей республике. Ветер сменится на северный и северо-западный, 10 июня днём в отдельных районах порывы усилятся до сильных. Температурный фон ночью останется в пределах +8, +13°, днём столбики термометров покажут +18, +23°.
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