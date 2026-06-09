В Башкирии начали выдавать сертификаты на корм для собак-поводырей

В Башкирии люди с нарушением зрения могут получить электронный сертификат на покупку корма для собак-поводырей. Его оформляет отделение Социального фонда РФ по республике.
Нововведение действует с конца марта 2026 года. Сертификат выдаётся автоматически, когда человек получает ежегодную компенсацию на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-поводыря.
На сегодня в республике живут 37 незрячих, которым Соцфонд помог обзавестись собаками-поводырями. Каждый год им положена компенсация на содержание — после индексации с 1 февраля 2026 года она составляет 39,9 тысячи рублей. А вместе с ней приходит и электронный сертификат на покупку корма — на сумму более 83 тысяч рублей.
«Сертификат можно использовать только для оплаты питания собак-поводырей. Хозяин сам выбирает марку, тип и объём корма — под своего питомца. Тратить эти деньги на что-то другое нельзя», — пояснил управляющий отделением СФР по Башкортостану Фаниль Вахитов.
Оплатить корм сертификатом можно в обычных магазинах и интернет-магазинах, которые работают с платформой электронных сертификатов. Сумму можно тратить частями в течение года.
В прошлом году в Уфе поднимали вопросы прав инвалидов с собакой-поводырем, сообщал «Башинформ».
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