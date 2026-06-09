В Башкирии изменили условия конкурса «Трезвое село»

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал постановление о внесении изменений в условия конкурса «Трезвое село». Сейчас проект представили на общественное обсуждение.

Как стало известно «Башинформу» после изучения документа, критерии дополнились новыми демографическими и социально-экономическими показателями. Также изменения предлагают актуализацию составов оргкомитетов в районах. Проект подготовлен министерством семьи, труда и социальной защиты населения.

Напомним, республиканский конкурс «Трезвое село» возродили в 2019 году по инициативе Всемирного курултая башкир. Победители получают внушительные призовые суммы – от 3 до 6 млн рублей в зависимости от номинации.

В 2024 году Агентство стратегических инициатив включило конкурс «Трезвое село» в топ-1000 «Сильные идеи нового времени» по направлению «Качество жизни населения».