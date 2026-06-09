Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
11:58 (UTC+5), 09 Июня 2026

Предприятию в Башкирии грозит отключение электроэнергии из-за долгов

Задолженность перед энергосбытовой компанией может привести к ограничению поставки электроэнергии для МУП «Агидельводоканал», сообщили в пресс-службе ЭСКБ.

Фото: Валерий Шахов | Архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Компания обеспечивает стабильное энергоснабжение и выстраивает расчёты с генерирующими компаниями и сетевыми организациями, чтобы гарантировать надёжность энергосистемы региона. Поэтому принципиально важно поддерживать платёжную дисциплину и своевременно рассчитываться с поставщиками электроэнергии — это необходимое условие устойчивости всей отрасли, особенно в преддверии подготовки к отопительному сезону.

Между тем есть предприятия, которые систематически не платят за потреблённую электроэнергию. Например, МУП «Агидельводоканал», у которого к 29 мая 2026 года просроченная дебиторская задолженность достигла 5,8 млн рублей. Просрочка платежа длится с октября 2025-го по апрель 2026 года включительно.

Проведённая претензионно‑исковая работа в отношении должника не дала результатов. Поэтому по действующему законодательству, в адрес «Агидельводоканала» направлено официальное уведомление о предстоящих ограничительных мерах. Они коснутся восьми энергообъектов предприятия. Введение графика отключения будет происходить поэтапно, с соблюдением всех предусмотренных законом процедур.

Отмена ограничительных мер станет возможной только после полного погашения имеющейся задолженности, включая начисленные пени и иные предусмотренные законом платежи.

Как подчеркнули «Башинформу» в пресс-службе «ЭСКБ», компания понимает значимость бесперебойной работы объектов водоснабжения и водоотведения для жителей Агидели и готова рассмотреть варианты урегулирования задолженности, если предприятие представит реалистичный и юридически обоснованный план погашения долга с конкретными сроками и гарантиями исполнения.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru