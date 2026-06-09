Предприятию в Башкирии грозит отключение электроэнергии из-за долгов

Компания обеспечивает стабильное энергоснабжение и выстраивает расчёты с генерирующими компаниями и сетевыми организациями, чтобы гарантировать надёжность энергосистемы региона. Поэтому принципиально важно поддерживать платёжную дисциплину и своевременно рассчитываться с поставщиками электроэнергии — это необходимое условие устойчивости всей отрасли, особенно в преддверии подготовки к отопительному сезону.

Между тем есть предприятия, которые систематически не платят за потреблённую электроэнергию. Например, МУП «Агидельводоканал», у которого к 29 мая 2026 года просроченная дебиторская задолженность достигла 5,8 млн рублей. Просрочка платежа длится с октября 2025-го по апрель 2026 года включительно.

Проведённая претензионно‑исковая работа в отношении должника не дала результатов. Поэтому по действующему законодательству, в адрес «Агидельводоканала» направлено официальное уведомление о предстоящих ограничительных мерах. Они коснутся восьми энергообъектов предприятия. Введение графика отключения будет происходить поэтапно, с соблюдением всех предусмотренных законом процедур.

Отмена ограничительных мер станет возможной только после полного погашения имеющейся задолженности, включая начисленные пени и иные предусмотренные законом платежи.

Как подчеркнули «Башинформу» в пресс-службе «ЭСКБ», компания понимает значимость бесперебойной работы объектов водоснабжения и водоотведения для жителей Агидели и готова рассмотреть варианты урегулирования задолженности, если предприятие представит реалистичный и юридически обоснованный план погашения долга с конкретными сроками и гарантиями исполнения.