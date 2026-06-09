Праздник под дождём

А интересно, как менялась сама площадь имени Ленина, что исчезло и что новенькое появилось перед зданием Совета городского округа – горсоветом – за тридцать лет?
С проспекта исчез трамвай, а за памятником Ленину появились высокие аттракционы и часы-фонтан. Но всё-таки основные изменения произошли здесь гораздо раньше. На шкале времени сдвинемся от 1996 года на те же тридцать лет, только теперь уже в обратную сторону. И посмотрим, что бы мы увидели и как бы подписали подобный снимок летом 1966 года.
Новенький троллейбус подвозит нас к остановке «Горсовет», выходим. К памятнику Ленину направляемся по «зебре» – подземного перехода ещё нет. Впрочем, и движение не особо напряжённое. Тем не менее в феврале 1966 года А.Х. Валеев, тогда заместитель председателя исполкома Уфимского горсовета, в газете объявил горожанам, что намечено строительство пяти подземных переходов, в том числе и у горисполкома. А ещё Адгам Хасанович заявил тогда, что «решён, наконец, вопрос о строительстве русского драматического театра. Место для него определили живописное, в парке имени Мажита Гафури, – там, где сейчас высится колесо обозрения». Получается, что театр хотели строить прямо в лесу, левее кинотеатра имени Гагарина.
В конце концов место для здания выбрали даже ещё более достойное, правда, строили его не быстро. Даже очень небыстро: за время, прошедшее до его закладки, на площади появились три девятиэтажки, гостиница «Россия» и… памятник Ленину. Именно так, ведь установленный в 1960 году памятник вождю оказался маловатым для ансамбля площади, поэтому в ноябре 1967 года был воздвигнут новый, созданный Михаилом Бабуриным – автором скульптур на Монументе Дружбы. А прежний памятник «переехал» в Дёму, где стоит до сего дня. Зато прежнее название нынешней площади Ленина – Комсомольская – никуда не переехало, а просто исчезло. А жаль.
Не удивительно, что народу на Комсомольской площади и в 1966 году очень много – взять билет на сеанс в кинотеатр имени Гагарина было непросто, практически всегда у кассы стояла очередь. О числе посетителей парка имени Мажита Гафури, открывшегося, как и кинотеатр, в 1961 году, и говорить не приходится: аттракционы, летние кафе, открытая эстрада, танцевальная площадка привлекали сотни уфимцев. А ещё парашютная вышка, на которую и влезть-то было страшновато, а некоторые смельчаки бесстрашно сигали вниз.
И ещё: «11-13 июня ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северный, умеренный. Температура воздуха в Уфе ночью 1-3, днём 13–15 градусов тепла», – это прогноз из 1966 года. Вот и в 1996 году лил дождь. А мы жалуемся на погоду…
Анатолий Чечуха
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