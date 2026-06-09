Праздник под дождём

А интересно, как менялась сама площадь имени Ленина, что исчезло и что новенькое появилось перед зданием Совета городского округа – горсоветом – за тридцать лет?

С проспекта исчез трамвай, а за памятником Ленину появились высокие аттракционы и часы-фонтан. Но всё-таки основные изменения произошли здесь гораздо раньше. На шкале времени сдвинемся от 1996 года на те же тридцать лет, только теперь уже в обратную сторону. И посмотрим, что бы мы увидели и как бы подписали подобный снимок летом 1966 года.

Новенький троллейбус подвозит нас к остановке «Горсовет», выходим. К памятнику Ленину направляемся по «зебре» – подземного перехода ещё нет. Впрочем, и движение не особо напряжённое. Тем не менее в феврале 1966 года А.Х. Валеев, тогда заместитель председателя исполкома Уфимского горсовета, в газете объявил горожанам, что намечено строительство пяти подземных переходов, в том числе и у горисполкома. А ещё Адгам Хасанович заявил тогда, что «решён, наконец, вопрос о строительстве русского драматического театра. Место для него определили живописное, в парке имени Мажита Гафури, – там, где сейчас высится колесо обозрения». Получается, что театр хотели строить прямо в лесу, левее кинотеатра имени Гагарина.

В конце концов место для здания выбрали даже ещё более достойное, правда, строили его не быстро. Даже очень небыстро: за время, прошедшее до его закладки, на площади появились три девятиэтажки, гостиница «Россия» и… памятник Ленину. Именно так, ведь установленный в 1960 году памятник вождю оказался маловатым для ансамбля площади, поэтому в ноябре 1967 года был воздвигнут новый, созданный Михаилом Бабуриным – автором скульптур на Монументе Дружбы. А прежний памятник «переехал» в Дёму, где стоит до сего дня. Зато прежнее название нынешней площади Ленина – Комсомольская – никуда не переехало, а просто исчезло. А жаль.