Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
08:18 (UTC+5), 09 Июня 2026

Лагерь волонтеров в Уфе объединил три сотни участников

Мероприятие проходит в рамках регионального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: БашМолодежь | Пресс-служба
Наталья Овчарук

Уже четвертый раз Уфа, а именно парк «Патриот» принимает лагерь волонтеров республики. Он посвящен тем, кто делает «Все для Победы», и поделен на три тематических трека. «Проводники смыслов» объединили руководителей волонтерских штабов, руководителей добровольчества по направлениям и руководителей Добро.Центров. Среди участников трека «За СВОих» те, кто плетут маскировочные сети, заливают окопные свечи, отправляют гуманитарные конвои для наших бойцов в зону специальной военной операции и помогают здесь, в мирной жизни, их семьям. Трек «Всероссийского конкурса молодежных проектов» позволит участникам выиграть грантовые средства Росмолодежи на реализацию своей социальной инициативы. Общий грантовый фонд конкурса составляет 4 млн рублей.

«Мероприятие проходит по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. На площадке мы объединили наших активистов и руководителей волонтерских штабов, представителей швейбатов, руководителей Добро.Центров республики», — рассказал министр молодежной политики Башкортостана Вито Сабиров.

Заместитель руководителя администрации Главы РБ Данияр Абдрахманов поздравил победителей конкурса «Регион добрых дел» и вручил ценные подарки для лучших Добро.Центров. Вице-премьер Алексей Касьянов вручил лучшим волонтерам награду «Горячее сердце».

Помимо насыщенной образовательной программы для участников предусмотрена «Гонка героев», встречи с интересными гостями, развлекательная программа и массовый флешмоб ко Дню России.

Ранее Башинформ сообщал о награждении волонтеров, которые делают все для Победы. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru