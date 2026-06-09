Лагерь волонтеров в Уфе объединил три сотни участников

Уже четвертый раз Уфа, а именно парк «Патриот» принимает лагерь волонтеров республики. Он посвящен тем, кто делает «Все для Победы», и поделен на три тематических трека. «Проводники смыслов» объединили руководителей волонтерских штабов, руководителей добровольчества по направлениям и руководителей Добро.Центров. Среди участников трека «За СВОих» те, кто плетут маскировочные сети, заливают окопные свечи, отправляют гуманитарные конвои для наших бойцов в зону специальной военной операции и помогают здесь, в мирной жизни, их семьям. Трек «Всероссийского конкурса молодежных проектов» позволит участникам выиграть грантовые средства Росмолодежи на реализацию своей социальной инициативы. Общий грантовый фонд конкурса составляет 4 млн рублей.

«Мероприятие проходит по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. На площадке мы объединили наших активистов и руководителей волонтерских штабов, представителей швейбатов, руководителей Добро.Центров республики», — рассказал министр молодежной политики Башкортостана Вито Сабиров.

Заместитель руководителя администрации Главы РБ Данияр Абдрахманов поздравил победителей конкурса «Регион добрых дел» и вручил ценные подарки для лучших Добро.Центров. Вице-премьер Алексей Касьянов вручил лучшим волонтерам награду «Горячее сердце».

Помимо насыщенной образовательной программы для участников предусмотрена «Гонка героев», встречи с интересными гостями, развлекательная программа и массовый флешмоб ко Дню России.

Ранее Башинформ сообщал о награждении волонтеров, которые делают все для Победы.