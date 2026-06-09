Глава Башкирии призвал успеть выбрать объекты для благоустройства

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к жителям региона с призывом принять участие в голосовании за общественные территории, которые будут благоустроены в 2027 году. Об этом он написал в своих соцсетях.
Голосование проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и завершится уже 12 июня.
В этом году на выбор жителей Башкортостана представлены 246 объектов — для каждого города и района. Федеральное финансирование получат 152 из них.
«Несколько дней, чтобы изменить облик республики», — написал Радий Хабиров, опубликовав фотографии уже благоустроенных пространств. Всего, по его словам, с 2019 года благодаря программе в порядок приведено почти 1000 объектов по всей республике.
Глава региона сообщил, что свои голоса уже отдали 800 тысяч человек. Проголосовать можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также с помощью волонтёров, которые продолжают работать в парках и других общественных пространствах.
«Если вы еще не сделали этого, присоединяйтесь», — обратился к жителям республики Радий Хабиров.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.