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07:19 (UTC+5), 09 Июня 2026

Глава Башкирии призвал успеть выбрать объекты для благоустройства

Голосование завершится уже 12 июня.

Фото: Радий Хабиров | официальный канал в МАХ
Альфия Аглиуллина

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к жителям региона с призывом принять участие в голосовании за общественные территории, которые будут благоустроены в 2027 году. Об этом он написал в своих соцсетях.

Голосование проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и завершится уже 12 июня.

В этом году на выбор жителей Башкортостана представлены 246 объектов — для каждого города и района. Федеральное финансирование получат 152 из них.

«Несколько дней, чтобы изменить облик республики», — написал Радий Хабиров, опубликовав фотографии уже благоустроенных пространств. Всего, по его словам, с 2019 года благодаря программе в порядок приведено почти 1000 объектов по всей республике.

Глава региона сообщил, что свои голоса уже отдали 800 тысяч человек. Проголосовать можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также с помощью волонтёров, которые продолжают работать в парках и других общественных пространствах.

«Если вы еще не сделали этого, присоединяйтесь», — обратился к жителям республики Радий Хабиров.
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