Глава Башкирии поручил срочно залатать опасные ямы на дорогах

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии потребовал ускорить ямочный ремонт. Радий Хабиров отметил, что жалобы от жителей республики продолжают поступать.

Больше всего обращений из Калининского, Дёмского и Орджоникидзевского районов Уфы, а также Нефтекамска, Туймазинского, Ишимбайского, Иглинского, Благовещенского, Белорецкого районов.

«Вы обратите внимание на ямы, которые срочно нужно залатать, если она большая и представляет угрозу. Побыстрее работайте!» – обратился руководитель региона к министру транспорта и дорожного хозяйства Любови Минаковой.

По данным ведомства, выявлено более 26,5 тысячи ям. Из них более 19 тысяч уже устранили. Ямочный ремонт продлится в республике до 15 июня. Вместе с тем на дорогах уже начался сезон капитального ремонта.