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07:52 (UTC+5), 09 Июня 2026

Глава Башкирии поручил срочно залатать опасные ямы на дорогах

Фото: Олег Яровиков | Архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии потребовал ускорить ямочный ремонт. Радий Хабиров отметил, что жалобы от жителей республики продолжают поступать.

Больше всего обращений из Калининского, Дёмского и Орджоникидзевского районов Уфы, а также Нефтекамска, Туймазинского, Ишимбайского, Иглинского, Благовещенского, Белорецкого районов.

«Вы обратите внимание на ямы, которые срочно нужно залатать, если она большая и представляет угрозу. Побыстрее работайте!» – обратился руководитель региона к министру транспорта и дорожного хозяйства Любови Минаковой.

По данным ведомства, выявлено более 26,5 тысячи ям. Из них более 19 тысяч уже устранили. Ямочный ремонт продлится в республике до 15 июня. Вместе с тем на дорогах уже начался сезон капитального ремонта.

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