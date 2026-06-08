В Уфе закроют парковку у въезда в парк Лесоводов

Утром 9 июня въезд в парк имени Лесоводов со стороны ул. С. Агиша будет временно закрыт. Как пояснили в управлении коммунального хозяйства и благоустройства Уфы, возле автостоянки запланирована уборка аварийных и сухостойных деревьев. Работы назначены на период с 8.30 до 11 часов.

Рядом с этой территорией находится Уварова поляна — это зона для пикников. Поэтому безопасность площадки очень важна, не только для автомобилистов, но и всех отдыхающих.