В Уфе вскоре завершат обустройство сквера Республиканских батальонов

В Уфе работы по благоустройству сквера Республиканских батальонов – на завершающей стадии, сообщает администрация города.
Напомним, в апреле, в рамках акции «Зеленая Башкирия», в новом сквере высадили 42 крупномерных дерева: сосны, яблони, клены.
В ближайшее время здесь будут сделаны уютные дорожки из брусчатки, рулонный газон с ландшафтным дизайном, установлены скамейки, урны, подсветка возле каждого дерева, наружное освещение и система автоматического полива.
Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.
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