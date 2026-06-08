В Уфе вскоре завершат обустройство сквера Республиканских батальонов

В Уфе работы по благоустройству сквера Республиканских батальонов – на завершающей стадии, сообщает администрация города.

Напомним, в апреле, в рамках акции «Зеленая Башкирия», в новом сквере высадили 42 крупномерных дерева: сосны, яблони, клены.

В ближайшее время здесь будут сделаны уютные дорожки из брусчатки, рулонный газон с ландшафтным дизайном, установлены скамейки, урны, подсветка возле каждого дерева, наружное освещение и система автоматического полива.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.