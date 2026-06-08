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11:47 (UTC+5), 08 Июня 2026

В Уфе пройдут два масштабных события в сфере ЖКХ

Фото: минЖКХ РБ | сайт
Сергей Николаев

На этой неделе, 11 июня, в четверг, нас ожидают два масштабных события в сфере ЖКХ. В ГКЗ «Башкортостан» пройдут VII республиканский форум «Управдом» и республиканский форум «Федеральные проекты МКД и ФКГС. Итоги и перспективы», посвящённый вопросам реализации национальных проектов в сфере ЖКХ, сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ. 

В программе форума «Управдом» будут представлены мастер-классы: как провести общее собрание собственников онлайн через ГИС ЖКХ; все о поверке счётчиков; капитальный ремонт – от планирования до приёмки.

Кроме того, будут работать несколько секций: пути снижения объёмов потребляемых ресурсов жителями МКД; эффективное управление МКД: проблемы и способы их решения.

Для всех жителей и участников форума «Управдом» будет открыт консультационный центр. Специалисты ответят на все интересующие граждан вопросы, дадут рекомендации и профессиональные советы.

Участники республиканского форума «Федеральные проекты МКД и ФКГС. Итоги и перспективы» будут обсуждать вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», развития малых городов, внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в сфере ЖКХ.

Ранее сообщалось, как форум «Управдом» прошёл в Стерлитамаке.

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