В Уфе пройдут два масштабных события в сфере ЖКХ

На этой неделе, 11 июня, в четверг, нас ожидают два масштабных события в сфере ЖКХ. В ГКЗ «Башкортостан» пройдут VII республиканский форум «Управдом» и республиканский форум «Федеральные проекты МКД и ФКГС. Итоги и перспективы», посвящённый вопросам реализации национальных проектов в сфере ЖКХ, сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ.
В программе форума «Управдом» будут представлены мастер-классы: как провести общее собрание собственников онлайн через ГИС ЖКХ; все о поверке счётчиков; капитальный ремонт – от планирования до приёмки.
Кроме того, будут работать несколько секций: пути снижения объёмов потребляемых ресурсов жителями МКД; эффективное управление МКД: проблемы и способы их решения.
Для всех жителей и участников форума «Управдом» будет открыт консультационный центр. Специалисты ответят на все интересующие граждан вопросы, дадут рекомендации и профессиональные советы.
Участники республиканского форума «Федеральные проекты МКД и ФКГС. Итоги и перспективы» будут обсуждать вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», развития малых городов, внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в сфере ЖКХ.
Ранее сообщалось, как форум «Управдом» прошёл в Стерлитамаке.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.