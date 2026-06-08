В районе Башкирии загорелась сухая трава

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрирован один случай загорания сухой растительности в Баймакском районе. Пожар потушен, сообщили в госкомитете РБ по ЧС.

Всего, по данным ведомства, с начала 2026 года возникло 13 очагов лесных пожаров на общей площади более 86 гектаров и 193 загорания сухой растительности на общей площади более 327 гектаров.