В Башкирии «застолбили» границы Ирендыкской земли

Башкультнаследие опубликовало приказ об утверждении границ и режима использования выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место „Ирендыкская земля“». Это территория площадью более 450 кв. км, на которой находится историко-археологический и ландшафтный музей-заповедник «Ирендык», где обнаружено множество памятников каменного и бронзового веков — поселения, могильники, вертикально вкопанные камни (менгиры).

Подробнее о том, как в Баймакском районе нашли более ста курганов, писали здесь. Также сообщалось, что на Ирендыской земле планируется создать парк башкирской лошади.