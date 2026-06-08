«Шулай шул»: как башкирка и китаец стали одной семьей  

История Гульдар Шамгуновой и Ишэня Чжао продолжается в год, который объявлен в нашей стране Годом единства народов, а в республике — Годом большой и дружной семьи. Пожалуй, их семья — это лучшее подтверждение тому, что любовь не знает границ: ни языковых, ни культурных, ни географических.
Гульдар Шамгунова выросла в Самарской области в семье преподавателей башкирского и русского языков. В старших классах училась в Башкирской республиканской гимназии-интернате им. Рами Гарипова, затем окончила уфимский вуз, работала в международном аэропорту Уфы, а после переехала в Москву.
Ишэнь Чжао из Харбина, но Россию знает, кажется, лучше многих россиян. Он живёт здесь больше 12 лет, свободно говорит по-русски, а однажды решил выучить ещё и башкирский.
Они познакомились в 2020 году через интернет, когда оба искали собеседников для языковой практики. Гульдар увидела пост на башкирском и удивилась: откуда китаец знает её родной язык? Оказалось, что Ишэнь работал на нефтяных месторождениях, а также дружил с башкирами и татарами.
«В первую встречу катались на машине по Москве и слушали песни его любимых башкирских исполнителей — Радика Юльякшина и Ильнура Юламанова. Я была поражена тем, как он поёт на башкирском языке и многое знает о нашей культуре. Наверное, тогда мы и поняли — это судьба», — вспоминает Гульдар.
Никакого языкового барьера между ними не возникло. Ишэнь свободно говорит по-русски, Гульдар к тому времени уже изучала китайский. Теперь в их доме звучат три языка — русский, китайский и башкирский. Родители Гульдар учат зятя тонкостям башкирского, а родители Ишэня помогают невестке осваивать китайский.
— Любимое выражение мужа? «Шулай шул», — смеется Гульдар.
Сейчас семья живёт на две страны — Россию и Китай. Ишэнь, по словам Гульдар, человек открытый и эмоциональный, что не соответствует частому стереотипу о сдержанных китайцах.
«Он очень общительный, легко заводит новых друзей. Когда впервые приехал в Башкортостан, его даже приняли за местного», — рассказывает она.
Больше всего в республике его удивило, что здесь уживаются два разных языка, а культура и стиль жизни сильно отличаются от других российских регионов. Но при этом башкирская культура показалась ему удивительно близкой.
«Башкиры, как и китайцы, гостеприимные, общительные, любят дарить подарки и пить чай», — говорит Ишэнь.
Кстати, о чае. На севере Китая, откуда родом Ишэнь, чай принято употреблять без всего. Но теперь, по словам Гульдар, муж с удовольствием пьёт его со сладостями — почти по-башкирски. А ещё им обоим нравится гонконгский молочный чай — крепкий напиток, с большим количеством молока, он напоминает привычный башкирский.
На кухне в их семье главный — мужчина. Это принято во многих китайских семьях, так сложилось и у них. Ишэнь любит готовить и делает это мастерски. Ему подвластны блюда разных кухонь мира и даже бишбармак. Рецепт башкирского блюда он нашёл в клипе Ильнура Юламанова и теперь готовит его сам. Гульдар полюбила китайскую кухню, хотя к острому пока привыкает. Ей ближе кантонский вариант, в особенности завтрак — чай вместе с различными блюдами на пару.
«В нашем доме часто звучат башкирские песни и всегда пахнет вкусной едой», — говорит Гульдар.
Семейные праздники здесь тоже общие: отмечают и российский, и китайский Новый год. В семье Гульдар на Новый год всегда лепили пельмени, и в китайских семьях, как выяснилось, та же традиция. Свекровь научила её готовить китайские пельмени с начинкой из яиц, креветок и черемши. Теперь, когда приезжают родители Гульдар, на столе именно они.
«Мы настолько любим и уважаем культуру друг друга, что никогда не было проблем с принятием», — говорит она.
Ишэнь объездил почти всю Россию, а вот во многих городах родной страны так и не побывал. Гульдар это искренне удивляло. Теперь, когда пандемия позади, они вместе путешествуют по Китаю, и муж с гордостью знакомит её со своей родиной.
В их доме нет «двух культур», которые пытаются ужиться. Есть одна общая, сотканная из песен, чая, трёх языков и одного на всех чувства любви.
Дарья Ковалинская, специально для информационного агентства «Башинформ».
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