ГАИ Башкирии организовала рейды по проверке большегрузов

В Башкирии с 8 по 28 июня проводится специализированное профилактическое мероприятие «Грузовой автомобиль». Оно направлено на снижение аварийности с участием большегрузов, сообщили в госавтоинспекции региона.

Поводом для усиления мер послужила тревожная статистика. По итогам пяти месяцев текущего года, с участием водителей грузового транспорта в республике зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, в которых 28 человек погибли и 92 получили ранения.

В ходе мероприятия особое внимание будет уделено водителям, управляющим грузовиками в состоянии опьянения, лишенным или не имеющим водительского удостоверения. Также инспекторы проверят техническое состояние транспортных средств, наличие действующих диагностических карт и тахографов, соблюдение режима труда и отдыха.

Госавтоинспекция призвала водителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что на трассах Башкирии ввели сплошные проверки.