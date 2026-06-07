В Башкирии прогнозируется неустойчивая погода с частыми дождями и грозами

На следующей неделе в Башкортостане ожидается неустойчивая погода с частыми дождями и грозами, а температурный фон будет умеренно тёплым.
Температура будет колебаться от +7 ночью до +24 градусов днём. Ветер в основном северо-западный и западный, с порывами до 3 м/с.
8 июня местами пройдут кратковременные дожди, грозы, днем по югу республики локально ливни, град. Ветер ночью будет переменных направлений слабый, днем северо-восточный, северный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем +18, +23°.
9 и 10 июня ночью местами, днем по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +19, +24°.
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