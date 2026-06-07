Глава Башкирии рассказал об орнитологе Эльзе Габбасовой

Орнитолог насчитала на территории Башкирии 358 видов птиц.

Эльза Габбасова родилась в Уфе, но каникулы проводила в деревне у родственников, где с интересом наблюдала за природой. Любознательность привела её на биологический факультет БашГУ (сегодня – УУНиТ), а дипломная практика в заповеднике «Шульган-Таш» по орнитофауне окончательно определила её призвание.

Сразу после университета Эльза Габбасова пришла в Республиканский детский эколого-биологический центр, где работает педагогом уже более 30 лет. Начав с экспедиций по изучению особо охраняемых природных территорий, вместе с учениками обратила внимание на родной город. Всего за несколько лет они обнаружили в Уфе несколько новых видов птиц и сделали немало научных открытий.

Среди ярких проектов Эльзы Габбасовой – активное участие в Мониторинге гнездящихся птиц России и создание Атласа птиц города Уфы. Она учит школьников беречь природу через проекты «Друзья заповедных островов» и «Наблюдение за птицами в природных парках».

Глава республики поздравил Эльзу Зинфировну и всех ее коллег с прошедшим Днём эколога и поблагодарил за огромный вклад в экологическое просвещение и в реализацию национального проекта «Экологическое благополучие».