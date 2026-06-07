16 управленцев из Башкирии вышли в финал конкурса «Лидеры России. Команда»

В финале шестого сезона всероссийского конкурса «Лидеры России. Команда» будут соревноваться 280 сильнейших управленческих команд страны, и среди них — 16 представителей Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба конкурса.
Конкурс «Лидеры России. Команда» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом сезоне на участие было подано более 75 тысяч заявок от руководителей из всех 89 регионов страны и 66 иностранных государств, среди них 1 339 заявок от жителей Башкирии.
Участники финала занимают различные руководящие позиции — от начальников отделов до топ-менеджеров и собственников бизнеса. Средний возраст финалистов - от 35 до 44 лет. Среди участников из Башкортостана есть представители администрации Уфы, Управления Федеральной налоговой службы по республике, а также организаций в сфере промышленности и государственного управления.
Финальные мероприятия пройдут с 9 по 13 июня в Мастерской управления «Сенеж», а итоги будут подведены 14 июня. Финал конкурса будет включать в себя несколько заданий, которые проверят навыки анализа информации, определения приоритетов и управления проектами. Эффективность работы команд будет оцениваться по достигнутым результатам в каждой задаче.
Ранее в Башкирии объявили о старте нового этапа программы «Герои Башкортостана», которая готовит управленцев из числа участников СВО.
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