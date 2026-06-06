Жителей Башкирии ждут на сельскохозяйственных ярмарках

Традиционно на таких ярмарках можно купить натуральные, свежие продукты местного производства. За три дня, с 5 по 7 июня сельскохозяйственные ярмарки состоятся в 37 городах и районах республики. Будет организовано 49 ярмарочных площадок. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Ранее сообщалось, где и на каких площадках башкирской столицы пройдут сельхозярмарки в 2026 году.