В Межгорье растет число благоустроенных общественных пространств

В Межгорье, благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается преображение современного пространства рядом с городской спортшколой. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

По результатам всероссийского онлайн-голосования 2025 года победителем стал проект завершающего этапа благоустройства прилегающей территории к скверу Первопроходцев.



«В 2025 году здесь обустроили универсальное поле для волейбола и мини-футбола с искусственной травой, беговую дорожку, выполнили работы по устройству освещения территории», — напомнили в минЖКХ.



В этом году в сквере Первопроходцев и на прилегающей территории появятся тренажёры для воркаута, теннисный стол. Кроме того, запланирована установка скамеек, урн, навеса, контейнерной площадки, а также монтаж видеонаблюдения, оборудование парковочных мест и другие работы.



Подрядчик уже завозит щебень и одновременно вывозит строительный мусор после демонтажных работ.



Между тем жители Межгорья продолжают выбирать проект по благоустройству, который реализуют в 2027 году. Отдать свой голос можно до 12 июня на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.