В Башкирии 7 июня прогнозируются грозы, туман и ветер

По данным Башгидромета, 7 июня на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +19, +24°.

«На отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500 метров и менее», — добавили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

В Уфе завтра будет облачно, с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, днем местами гроза. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +13°, днем +19, +21°.