В 20 районах Башкирии временно запрещена продажа алкоголя

В дни проведения сабантуев в городах и районах Башкирии установлен запрет на продажу алкоголя, напомнили в министерстве торговли и услуг региона.

«При этом запреты не распространяются на розничную продажу спиртного при оказании услуг общепита», — отметили в минторге Башкирии.

Как ранее сообщал Башинформ, в конце апреля Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, которым утвердил график проведения сабантуев в республике.

Первые «праздники плуга» состоялись в этом году в Абзелиловском, Гафурийском, Зилаирском, Калтасинском и Кугарчинском районах.

Сегодня, 6 июня, «эстафету» подхватили 20 районов: Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Бакалинский, Бижбулякский, Буздякский, Бурзянский, Ермекеевский, Зианчуринский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Миякинский, Уфимский, Учалинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский и Янаульский.