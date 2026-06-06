В 20 районах Башкирии сегодня пройдут сабантуи

В этом году, согласно указу Главы Башкирии Радия Хабирова, первыми «праздник плуга» отметили 30 мая аграрии Абзелиловского, Гафурийского, Зилаирского, Калтасинского и Кугарчинского районов.
Сегодня, 6 июня, сабантуи пройдут в Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Аургазинском, Бакалинском, Бижбулякском, Буздякском, Бурзянском, Ермекеевском, Зианчуринском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Миякинском, Уфимском, Учалинском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском и Янаульском районах.
Через неделю, 11 июня «праздники плуга» состоятся в Баймакском районе Башкирии. 12 июня окончание весенних полевых работ отпразднуют аграрии Балтачевского, Белокатайского, Благоварского, Благовещенского, Бураевского, Давлекановского, Дуванского, Иглинского, Илишевского, Ишимбайского, Кигинского, Краснокамского, Мишкинского, Нуримановского, Салаватского, Стерлибашевского, Татышлинского, Туймазинского, Федоровского и Шаранского районов.
13 июня народные гулянья запланированы в Бирском, Караидельском, Мечетлинском и Стерлитамакском районах, а 20 июня — в Белебеевском и Куюргазинском районах.
Завершится «сезон» сабантуев только в июле. 4 июля праздник плуга состоится в Дюртюлинском районе, 18-го — в Белорецком.
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