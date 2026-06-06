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04:00 (UTC+5), 06 Июня 2026

В 20 районах Башкирии сегодня пройдут сабантуи

Сегодня сразу в 20 районах Башкирии состоится ежегодный праздник плуга - сабантуй.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА "Башинформ"
Галина Бахшиева

В этом году, согласно указу Главы Башкирии Радия Хабирова, первыми «праздник плуга» отметили 30 мая аграрии  Абзелиловского, Гафурийского, Зилаирского, Калтасинского и Кугарчинского районов.

Сегодня, 6 июня, сабантуи пройдут в Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Аургазинском, Бакалинском, Бижбулякском, Буздякском, Бурзянском, Ермекеевском, Зианчуринском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Миякинском, Уфимском, Учалинском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском и Янаульском районах. 

Через неделю, 11 июня «праздники плуга» состоятся в Баймакском районе Башкирии. 12 июня окончание весенних полевых работ отпразднуют аграрии Балтачевского, Белокатайского, Благоварского, Благовещенского, Бураевского, Давлекановского, Дуванского, Иглинского, Илишевского, Ишимбайского, Кигинского, Краснокамского, Мишкинского, Нуримановского, Салаватского, Стерлибашевского, Татышлинского, Туймазинского, Федоровского и Шаранского районов.

13 июня народные гулянья запланированы в Бирском, Караидельском, Мечетлинском и Стерлитамакском районах, а 20 июня — в Белебеевском и Куюргазинском районах.

Завершится «сезон» сабантуев только в июле. 4 июля праздник плуга состоится в Дюртюлинском районе, 18-го — в Белорецком.

Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Олег Яровиков архив ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | архив ИА "Башинформ"
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