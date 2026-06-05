Жительница Башкирии, пережившая блокаду Ленинграда, отметила 90-летие

90 лет исполнилось уфимке Елене Васильевне Барановой. С юбилеем долгожительницу поздравили представители совета ветеранов и активисты движения «Волонтёры Победы», сообщил глава администрации Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.

Елена Васильевна родилась в Ленинграде и стала свидетелем одной из самых трагических страниц в истории страны — блокады города в годы Великой Отечественной войны. Летом 1942 года, спасаясь от голода и холода, ее семья эвакуировалась в Кушнаренковский район, в деревню Гуровка. Здесь в Первушино девочка окончила начальную, а затем среднюю школу. После школы она поступила в Уфимскую железнодорожно-медицинскую школу, где выучилась на медсестру. Работала воспитателем в детских яслях в Кировской области, затем и в нашей республике.

За свой труд и жизненный подвиг Елена Баранова удостоена званий «Ветеран труда», «Ветеран объединения завода № 81», имеет памятный знак в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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