В Уфе состоятся ярмарки выходного дня

6 и 7 июня в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в мэрии.

Традиционно на таких ярмарках выходного дня можно купить овощи, мед и другие натуральные продукты напрямую от башкирских производителей.

В субботу и воскресенье ярмарочная торговля развернется на ул. Рабкоров, 20 и на площади перед Дворцом спорта.

Ранее сообщалось, где и на каких площадках башкирской столицы пройдут сельхозярмарки в 2026 году.