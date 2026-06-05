В центре Уфы на ночь перекроют две улицы

Мэрия Уфы предупреждает о перекрытии улиц в историческом центре города. Ограничения движения будут действовать с 22 часов 5 июня до 6 часов 6 июня. Для проезда будут недоступны участки: улица Цюрупы (от Пушкина до Коммунистической) и Октябрьской революции (от Ленина до Цюрупы). Там будут устанавливать новые светофоры.

О том, почему Уфа каждое лето превращается в город перекрытий и пробок, читайте в материале «Башинформа».