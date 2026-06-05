В Мордовском заповеднике гостям удалось сфотографировать речную выдру

Посетители Мордовского заповедника стали свидетелями редкого зрелища – им удалось запечатлеть речную выдру во время охоты. Автор снимков, Нина Васинова, подробно рассказала «Известиям Мордовии» этот момент, отметив невероятную ловкость и молниеносность движений зверька, который в один бросок поймал рыбу и съел её прямо на глазах у наблюдателей.
Такую встречу сотрудники и гости заповедника называют настоящим везением. Речная выдра ведет скрытный образ жизни, и увидеть ее вживую — большая редкость. Этот вид неохотно позирует даже перед автоматическими камерами. А недавно в Башкирии в фотоловушку природного заказника «Белозерский» попал хозяйственный барсук.
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