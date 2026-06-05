В Башкирии в выходные будет холодно

Жители Башкирии в выходные не смогут насладиться солнечной погодой и выездом на природу. Синоптики Башгидромета прогнозируют дождь и холодную погоду.
Так, сегодня, 5 июня, по республике пройдут кратковременные дожди, местами сильные, днем в отдельных районах гроза. Ветер северный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха составит +17, +22°.
В субботу и воскресенье, 6 и 7 июня, дожди продолжатся, днем в отдельных районах грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Столбики термометров ночью покажут +7, +12°, днем +17, +22°.
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