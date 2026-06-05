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12:13 (UTC+5), 05 Июня 2026

В Башкирии предупредили об отмене некоторых рейсов электричек

Лето — сезон ремонта путей.

Фото: БППК | МАХ
Элина Ахметова

В текущем июне запланированы ремонтные работы на станции Аша, на перегонах Аша – Улу-Теляк и Тавтиманово – Урман. В связи с этим изменится график движения пригородных поездов, сообщили в БППК.

11, 18, 25 июня поезд № 7419 Раевка – Талды-Булак отправится со станции Раевка на 1 час 09 минут позже действующего расписания: Раевка (отпр. 06.45) – Талды-Булак (приб. 08.47).  

13, 24, 27 июня отменяются поезда: № 7432 Уфа (отпр. 08.45) – Аша (приб. 10.53); № 7431 Аша (отпр. 11.52) – Уфа (приб. 13.43).  

24, 27 июня отменяется поезд № 6402 Дема (отпр. 05.24) – Аша (приб. 07.44).    

27 июня отменяется поезд № 6417 Аша (отпр. 06.22) – Дёма (приб. 08.44). Время местное.

В прошлом году в Башкирии отремонтировали 100 км путей, в 2024 — 160 км.

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