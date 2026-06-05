В Башкирии на участке дороги Толбазы – Семенкино закроют движение

Как сообщили в Управлении дорожного хозяйства Башкортостана, в связи с проведением праздничных мероприятий 6 июня с 8 до 15 часов будет закрыто движение для всех видов транспорта в Аургазинском районе на участке дороги Толбазы — Семенкино (км 2+082 — км 2+832).

Организаторы мероприятия и дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и просят планировать свой маршрут и время в пути заранее.

Читайте также «Уфа перекрытая» — кого горожане должны понять и простить за летние пробки».