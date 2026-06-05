В Башкирии на мосту через реку Быстрый Танып вводят реверсивное движение

В Бураевском районе на мосту через реку Быстрый Танып, где сейчас идет реконструкция, сегодня вводят реверсивное движение. Подрядчик начинает работы по отсыпке подходов к мосту. На время работ транспортный поток по временной объездной дороге направят только по одной полосе. Движение будет регулировать светофор, сообщили в Управлении дорожного хозяйства Башкирии.
Напомним, реконструкция моста протяженностью более 110 метров ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он находится на дороге Уфа — Бирск — Янаул между селами Кузбаево и Кудашево. Это важная транспортная артерия, связывающая северные районы республики с башкирской столицей.
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