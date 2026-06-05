На Затонском мосту в Уфе временно перекроют одну полосу

По данным пресс-службы мэрии города, на выделенной полосе для грузового транспорта на Затонском мосту проведут комплексную очистку и ямочный ремонт. В связи с этим движение по ней будет перекрываться 6 и 7 июня с 9.00 до 17.00.

Как информировал Башинформ, с 1 июля будет запрещен въезд грузовиков на Затонский и Дёмский мосты.