Как продвигается ремонт в лицее №46 Уфы

Сейчас в учебном заведении в Затоне ремонтируют систему отопления и одновременно продолжаются работы внутри и снаружи здания. Это обшивка карнизов, замена оконных рам и дверей, монтаж подвесных потолков, светильников и сантехники. На пришкольной территории готовятся собирать ограду, напомнили в администрации Ленинского района Уфы. Капитальный ремонт лицея делают в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Стоимость работ составила 88,5 млн рублей.

Ремонт стартовал 2 февраля, а лицеисты продолжили учиться в новой школе №163, открытой в конце января. По плану, 46-я школа должна открыть двери к новому учебному году.