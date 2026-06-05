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07:37 (UTC+5), 05 Июня 2026

Как продвигается ремонт в лицее №46 Уфы

Фото: администрация Ленинского района Уфы | соцсети Олега Котова
Элина Ахметова
администрация Ленинского района Уфы соцсети Олега Котова
администрация Ленинского района Уфы соцсети Олега Котова
администрация Ленинского района Уфы соцсети Олега Котова
Фото: администрация Ленинского района Уфы | соцсети Олега Котова
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Сейчас в учебном заведении в Затоне ремонтируют систему отопления и одновременно продолжаются работы внутри и снаружи здания. Это обшивка карнизов, замена оконных рам и дверей, монтаж подвесных потолков, светильников и сантехники. На пришкольной территории готовятся собирать ограду, напомнили в администрации Ленинского района Уфы. Капитальный ремонт лицея делают в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Стоимость работ составила 88,5 млн рублей.

Ремонт стартовал 2 февраля, а лицеисты продолжили учиться в новой школе №163, открытой в конце января. По плану, 46-я школа должна открыть двери к новому учебному году.

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