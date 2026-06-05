Четыре тысячи жителей Башкирии обучатся в рамках нацпроекта «Кадры»

В Башкирии стараются максимально использовать возможности нацпроекта «Кадры», предоставляющего образовательные программы для желающих получить новые актуальные профессии. Как сообщили в минтруде, наиболее востребованы работодателями в этом году IT-специальности (сисадмины, тестировщики, 1С‑программирование, аналитика данных, создание ИИ); операторы швейного оборудования, сварщики; операторы беспилотных авиационных систем; лаборанты химического анализа.

«Предоставленный нацпроектом механизм позволяет взаимодействовать государству и бизнесу. Работодатели формулируют запросы на конкретные компетенции, а мы обеспечиваем подготовку кадров под реальные вакансии», — прокомментировала глава минтруда РБ Ольга Кабанова.

Планируется, что в текущем году новые профессиональные навыки получат около 4 тысяч человек. В прошлом году в рамках госпрограммы обучились 3 тысячи жителей. На единой цифровой платформе «Работа России» доступно более 130 образовательных программ для самых разных социальных групп: до 35 лет, старше 50 лет, для «декретниц» и безработных женщин с детьми-дошкольниками, инвалидов, ветеранов СВО и членов их семей.

В прошлом году самыми популярными профессиями были тренеры ИИ и программисты 1С, сиделки, няни и младшие медсестры, закройщицы и швеи, лаборанты химанализа.