Жители Башкирии могут участвовать в конкурсе «Парад у дома ветерана»

Жители республики могут принять участие в международном конкурсе фото- и видеоматериалов «Парад у дома ветерана – в кадре». Конкурс посвящен сохранению памяти о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны и популяризации одноименной патриотической акции. Организатором является АНО «Мини-парады» при поддержке Российского военно-исторического общества.
К участию приглашаются профессиональные фотографы и видеографы, любители, школьники, студенты, молодёжные объединения и семейные коллективы, создавшие фотографии, видеоролики и телесюжеты в ходе проведения мини-парадов у домов ветеранов в 2026 году.
Работы принимаются в трех категориях:
Оценивать работы будут по соответствию теме, эмоциональной выразительности, техническому качеству и оригинальности авторского взгляда.
Прием заявок – до 31 июля. Народное голосование пройдет до 4 августа, финал и награждение запланированы на 3 сентября.
Победители и призеры получат памятные кубки, дипломы, фирменную сувенирную продукцию и подарочные наборы, а лучшие кадры составят памятную галерею.
«Парад у дома ветерана» – это не просто торжественное мероприятие. Это личная благодарность конкретному человеку, живому свидетелю Великой Победы. Через конкурс мы хотим сохранить эти моменты не только в памяти участников, но и в истории страны. Каждый кадр может стать символом уважения, преемственности поколений и настоящей народной благодарности ветеранам», – отметил председатель совета попечителей и партнеров
АНО «Мини-парады» участник СВО Александр Коротаев.
Работы принимаются на платформе Конкурсы.РФ.
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