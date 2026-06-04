Мэрия Уфы предупредила горожан об очередном перекрытии улицы.
Сегодня в Уфе частично перекроют улицу 40 лет Октября. Перекрытие уличного участка необходимо для проведения мероприятия по случаю закрытия юбилейного творческого сезона в городском культурно-досуговом центре.
«Будет перекрыта улица 40 лет Октября вдоль сквера Ильича 4 июня с 14.00 до 20.30», — говорится в сообщении мэрии Уфы.
О том, почему Уфа каждое лето превращается в город перекрытий и пробок, читайте в материале «Башинформа».
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