Мэрия Уфы предупредила горожан об очередном перекрытии улицы.

Сегодня в Уфе частично перекроют улицу 40 лет Октября. Перекрытие уличного участка необходимо для проведения мероприятия по случаю закрытия юбилейного творческого сезона в городском культурно-досуговом центре.

«Будет перекрыта улица 40 лет Октября вдоль сквера Ильича 4 июня с 14.00 до 20.30», — говорится в сообщении мэрии Уфы.

О том, почему Уфа каждое лето превращается в город перекрытий и пробок, читайте в материале «Башинформа».