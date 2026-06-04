В России близкие военнослужащих смогут брать отпуск в удобное время

С 5 июня вступает в силу федеральный закон, расширяющий круг лиц, имеющих право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Как сообщили в Гострудинспекции Башкирии, нововведение коснется родителей и детей военнослужащих, ставших инвалидами I или II группы и не состоящих в браке.

Ранее требовать от работодателя отпуск «без очереди» и одновременно с военнослужащим могли только жены или мужья. Теперь это право получают также родители и дети инвалидов боевых действий.

«Если отпуск военнослужащего окажется длиннее, чем отпуск работающего родственника, на разницу можно оформить дни без сохранения заработной платы», — пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова.

Закон распространяется на случаи, когда военный, получивший тяжелую инвалидность, не имеет мужа или жены.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Трудовой кодекс РФ внесены изменения, которые запрещают устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трёх лет.