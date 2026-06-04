В Оренбурге оценили перспективы строительства третьего моста через Урал

Мэр подтвердил, что необходимость в новом дорожном объекте существует, и он обязательно появится, так как закреплен в Генеральном плане города. Тем не менее без привязки к точным датам говорить о начале работ преждевременно. По оценкам главы города, даже в случае оперативного старта разработки проектно-сметной документации в текущем году, на само строительство уйдет еще около двух-трех лет. Главным сдерживающим фактором остается именно финансовая сторона вопроса.

Потребность в развитии транспортной инфраструктуры отмечается и в Уфе. Ранее стало известно, что для столицы республики уже разработана проектная документация на строительство двух новых мостов, которые свяжут активно развивающуюся территорию Забелья с центральной частью города.