В мэрии Уфы сообщили о судьбе разрушенной беговой дорожки на набережной

В соцсетях появились сообщения о том, что на набережной реки Белой разрушилась беговая дорожка. Те, кто приходит сюда едва ли не каждый день заниматься бегом, испытывают неудобства. Спортсмены поинтересовались, будет ли полотно дорожки восстановлено или все так и останется.
«Башинформу» в пресс-службе администрации города прокомментировали ситуацию.
«Обслуживающая организация ранее провела обследование проблемных участков пешеходного покрытия на набережной реки Белой. Вопрос их ремонта взят на контроль. В случае изыскания денежных средств, ремонт этих участков будет включён в первоочередной план, чтобы обеспечить безопасность и комфорт горожан при прогулках по набережной», — ответили в мэрии города.
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