В Уфе прошли учения по тушению пожара в универмаге

Сегодня в Уфе прошли масштабные учения по тушению условного пожара и спасению пострадавших на объекте с массовым пребыванием людей. Местом проведения тренировок пожарных стало здание универмага «Уфа».
По замыслу, в одном из помещений популярного и многолюдного торгового комплекса произошло условное возгорание с быстрым распространением дыма. К месту «ЧП» оперативно прибыли расчёты столичного пожарно-спасательного гарнизона, специализированной пожарно-спасательной части главного управления МЧС по РБ, а также подразделения муниципальной пожарной охраны.
В ходе учения огнеборцы отработали несколько ключевых задач. Они провели разведку и локализацию очага пожара в условиях ограниченной видимости, эвакуацию людей из задымлённых помещений и с верхних этажей, а также оказание первой помощи пострадавшим.
О том, как республика подготовилась к пожароопасному сезону, читайте в этой публикации ИА «Башинформ».
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