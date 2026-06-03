В Уфе прошли учения по тушению пожара в универмаге

Сегодня в Уфе прошли масштабные учения по тушению условного пожара и спасению пострадавших на объекте с массовым пребыванием людей. Местом проведения тренировок пожарных стало здание универмага «Уфа».

По замыслу, в одном из помещений популярного и многолюдного торгового комплекса произошло условное возгорание с быстрым распространением дыма. К месту «ЧП» оперативно прибыли расчёты столичного пожарно-спасательного гарнизона, специализированной пожарно-спасательной части главного управления МЧС по РБ, а также подразделения муниципальной пожарной охраны.