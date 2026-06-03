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14:02 (UTC+5), 03 Июня 2026

В Уфе прошли учения по тушению пожара в универмаге

Фото: главное управление МЧС по Башкирии | МАКС
Эдуард Кускарбеков

Сегодня в Уфе прошли масштабные учения по тушению условного пожара и спасению пострадавших на объекте с массовым пребыванием людей. Местом проведения тренировок пожарных стало здание универмага «Уфа».

По замыслу, в одном из помещений популярного и многолюдного торгового комплекса произошло условное возгорание с быстрым распространением дыма. К месту «ЧП» оперативно прибыли расчёты столичного пожарно-спасательного гарнизона, специализированной пожарно-спасательной части главного управления МЧС по РБ, а также подразделения муниципальной пожарной охраны.

главное управление МЧС по Башкирии МАКС
главное управление МЧС по Башкирии МАКС
главное управление МЧС по Башкирии МАКС
главное управление МЧС по Башкирии МАКС
главное управление МЧС по Башкирии МАКС
Фото: главное управление МЧС по Башкирии | МАКС
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В ходе учения огнеборцы отработали несколько ключевых задач. Они провели разведку и локализацию очага пожара в условиях ограниченной видимости, эвакуацию людей из задымлённых помещений и с верхних этажей, а также оказание первой помощи пострадавшим.

О том, как республика подготовилась к пожароопасному сезону, читайте в этой публикации ИА «Башинформ».

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