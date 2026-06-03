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13:34 (UTC+5), 03 Июня 2026

В деревне Башкирии открыли стелу в память о 80 фронтовиках

Сегодня в деревне Абдрахимово Мечетлинского района открыли стелу в честь участников Великой Отечественной войны.

Фото: Альбина Зарипова | предоставлено ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

Раньше на этом месте находились лишь плитки с именами героев, прикреплённые к профильным трубам. Инициатором благоустройства мемориала выступила председатель общественной организации «Ағинәйҙәр» Сажида Файзрахманова. Сельчане поддержали её предложение.

Разработку проекта взял на себя местный умелец Фардиян Гавнетдинов. Созданная им концепция стелы также была единогласно одобрена жителями деревни. Финансирование осуществлялось силами жителей и уроженцев Абдрахимово, они собрали 149 тысяч рублей.

Обновленная стела представляет собой мемориальную стену из облицовочного кирпича, установленную на постаменте, отделанном мраморными плитками. На ней высечены имена 80 участников Великой Отечественной войны.

Глава администрации Мечетлинского района Анис Асадуллин подчеркнул важность сохранения исторической памяти о воинах, павших за свободу и независимость Родины.

«Внуки и правнуки должны знать и помнить имена, высеченные на этом обелиске», — отметил Анис Асадуллин.

Альбина Зарипова предоставлено ИА «Башинформ»Альбина Зарипова предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: Альбина Зарипова | предоставлено ИА «Башинформ»

Ранее в Ишимбае показали будущую стелу «Город трудовой доблести», сообщало ИА «Башинформ».

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