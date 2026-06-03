В Башкирии сельский интернет-трафик сравнялся с городским

12 населённых пунктов в девяти районах Башкирии получили интернет в текущем году в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Экономика данных». Это сёла и деревни с общим числом более 3 тысяч жителей в Абзелиловском, Белебеевском, Благовещенском, Бураевском, Калтасинском, Мечетлинском, Мишкинском, Учалинском и Шаранском районах. В некоторых из них проживают меньше 100 человек, а в основном это посёлки с числом жителей порядка 300 человек, отметили в минцифры РБ.

Операторы мобильной связи отмечают, что в потреблении интернета сельская местность быстро сравнивается с городом, а ещё в 2020 году «сельский» трафик был почти в два раза меньше. Об интернет-предпочтениях жителей Башкирии подробнее писали ранее.

В минцифры сообщили, что в числе подключённых к сети посёлков — популярные у туристов места, например, Давлетшино с озёрами Бурсунсы и Атавды в живописном Абзелиловском районе.