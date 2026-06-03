В Башкирии проведут конкурс на самый понятный рассказ о госбюджете

Минфин Башкирии выпустил приказ об организации регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан. Согласно документу, материалы принимаются до 19 июня, затем комиссия оценит их согласно утверждённой методике. Номинаций — всего 17, для лиц разных возрастов, компаний и СМИ. В каждой планируется по три призовых места.

Такие мероприятия проводятся для повышения финансовой грамотности — чтобы люди разбирались в расходах государства, отметили в минфине.

Ранее сообщали: Башкирия вышла в финал конкурса «Столица финансовой культуры».