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12:27 (UTC+5), 03 Июня 2026

В Башкирии проведут конкурс на самый понятный рассказ о госбюджете

Фото: «Башинформ» | фотобанк
Элина Ахметова

Минфин Башкирии выпустил приказ об организации регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан. Согласно документу, материалы принимаются до 19 июня, затем комиссия оценит их согласно утверждённой методике. Номинаций — всего 17, для лиц разных возрастов, компаний и СМИ. В каждой планируется по три призовых места.

Такие мероприятия проводятся для повышения финансовой грамотности — чтобы люди разбирались в расходах государства, отметили в минфине.

Ранее сообщали: Башкирия вышла в финал конкурса «Столица финансовой культуры».

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