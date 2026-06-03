В Башкирии ожидаются грозы и сильный ветер

В ближайшие дни жителей Башкирии ждет ухудшение погодных условий. Будут сильный ветер и грозовые дожди, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра.

Так, сегодня, 3 июня, днем пройдут кратковременные дожди, по юго-востоку сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +15, +20°.

В четверг, 4 июня, также ожидаются кратковременные дожди, по югу до сильных, местами грозы. Ветер северный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем +16, +21°.