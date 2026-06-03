На Солнце произошла сильная вспышка

Солнце удивило учёных Лаборатории солнечной астрономии вспышкой уровня M9.3, которую, казалось бы, ничего не предвещало. Она стала самой сильной с 24 апреля 2026 года, когда в течение суток произошли два взрыва класса Х. Сегодняшняя вспышка случилась в 4.36 по московскому времени и «ушла» прямо в направлении Земли.

Наблюдая за поведением активной области, специалисты предполагают, что следующая вспышка может оказаться выше Х-класса. Если плоды этой деятельности действительно не смогут пройти мимо нашей планеты, землянам в ближайшие дни предстоит вновь испытать на себе последствия магнитных бурь.