Билайн запустил beepartners — платформу для совместного развития бизнеса

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Билайн объявляет о запуске beepartners, платформы для технологических и продуктовых компаний, которые хотят быстрее выйти на рынок и масштабироваться вместе с крупным оператором. Партнеры получают доступ к клиентской базе, каналам продаж, экспертизе и сети контактов Билайна, а компания пополняет свою экосистему новыми продуктами.
Проект beepartners адресован командам с готовым продуктом, обладающим понятной ценностью для клиента и находящимся на стадии запуска пилота. Процесс отбора прозрачен и ограничен по срокам: кандидат подает заявку с описанием проекта, затем в течение недели проходит отбор. После стороны заключают договор, проектируют пилот и настраивают коммуникацию. Пилотное размещение на площадках Билайна длится до двух месяцев, по итогам пилота стороны договариваются о дальнейших шагах.
Компания ищет сервисы с понятной моделью монетизации и потенциалом массового спроса — те, что закрывают конкретную потребность клиента и готовы к проверке на реальной аудитории. К программе уже присоединился ряд компаний, среди которых Mediline, Voca Tech, Fizo и другие.
Подробнее о программе и условиях участия — https://beeline.ru/beepartners/
Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:
«Партнерам мы предлагаем четыре ключевых ресурса: готовую аудиторию и каналы продаж для тестирования и ускоренного выхода на рынок; технологии и компетенции крупной компании для поддержки в масштабировании; участие наших профильных экспертов, которые помогают оценить спрос и риски; а также нетворкинг и доступ к партнерствам, чтобы создать продукт, выделяющийся на рынке».
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